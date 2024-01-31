Лазарев назвал «раздуванием хайпа» обвинения в задолженности перед ФНС

Он уточнил, что производство и доставка продукции были прекращены в 2021 году.

«Мы перестали арендовать помещение, и налоговая приняла решение исключить фирму из реестра. Это обычная процедура», — сообщил певец.

Лазарев указал, что всю отчётность сдали в налоговую службу до момента принятия решения о закрытии компании, и он не обладает информацией о какой-либо задолженности.

При этом он назвал все разговоры и обвинения «раздуванием хайпа», пообещав разобраться в ситуации.

Ранее суд Таганского района Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей налоговой задолженности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

