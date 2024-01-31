Лазарев назвал «раздуванием хайпа» обвинения в задолженности перед ФНС
Певец Сергей Лазарев заявил, что его магазин десертов для домашних питомцев «Пудель-штрудель» был закрыт ещё во времена пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что производство и доставка продукции были прекращены в 2021 году.
«Мы перестали арендовать помещение, и налоговая приняла решение исключить фирму из реестра. Это обычная процедура», — сообщил певец.
Лазарев указал, что всю отчётность сдали в налоговую службу до момента принятия решения о закрытии компании, и он не обладает информацией о какой-либо задолженности.
При этом он назвал все разговоры и обвинения «раздуванием хайпа», пообещав разобраться в ситуации.
Ранее суд Таганского района Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей налоговой задолженности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru