«Кто победит?» Безруков о военном фильме Гая Ричи

Актер Сергей Безруков в интервью НСН поделился своими ожиданиями от нового фильма Гая Ричи о Второй мировой войне.

Режиссер Гай Ричи планирует снять фильм о Второй мировой войне, в основу сюжета ляжет книга историка Дэмиэна Льюиса.

Актер Сергей Безруков в беседе с НСН рассказал, по какому критерию он будет оценивать фильм.

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«Я действительно восторгался, когда смотрел его один из последних фильмов «Джентльмены», потому что работа очень яркая, прикольная, как всегда у Гая Ричи хороший и качественный черный юмор. Но здесь для меня самый главный вопрос – кто победил в этой войне? В виду того, что историю переписывают, особенно с той стороны, мы-то стараемся сохранить традиции и почитать наших ветеранов, но, конечно, любопытно. И, повторюсь, самое главное понять, кто победитель в фильме Гая Ричи», – прокомментировал он.

Также Сергей Безруков в эксклюзивном интервью НСН поделился планами поставить спектакль по Лермонтову в Московском Губернском театре, где он является художественным руководителем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаФильмСергей Безруков
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