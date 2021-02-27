«Кто победит?» Безруков о военном фильме Гая Ричи

«Я действительно восторгался, когда смотрел его один из последних фильмов «Джентльмены», потому что работа очень яркая, прикольная, как всегда у Гая Ричи хороший и качественный черный юмор. Но здесь для меня самый главный вопрос – кто победил в этой войне? В виду того, что историю переписывают, особенно с той стороны, мы-то стараемся сохранить традиции и почитать наших ветеранов, но, конечно, любопытно. И, повторюсь, самое главное понять, кто победитель в фильме Гая Ричи», – прокомментировал он.

Также Сергей Безруков в эксклюзивном интервью НСН поделился планами поставить спектакль по Лермонтову в Московском Губернском театре, где он является художественным руководителем.

