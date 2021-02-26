«Не острите, господа!» Безруков поделился планами сыграть Лермонтова
Актер специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Путин запретил высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта
Глава государства Владимир Путин подписал закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд.
Сергей Безруков: «Разумно, на мой взгляд, конечно же, правильно, тем более что сейчас все-таки морозно. Для детей вообще нужно сделать бесплатный проезд, как мне кажется. Для детей, школьников и студентов тоже», – отметил в эксклюзивном интервью НСН Сергей Безруков.
В России задумались о пособиях на занятия спортом для детей
В Госдуме предложили ввести пособия на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей.
Сергей Безруков: «Я думаю, что спортом заниматься нужно обязательно, а уж тем более сподвигать к этому. То, что бесплатно, привлекательно, и если это касается спорта, то я только за. Можно было бы, допустим, сделать для школьников и студентов бесплатное посещение фитнес-центров, потому что все-таки это дорогое удовольствие. Хороший фитнес-центр – это деньги, которых порой нет. Если бы им сделать такую льготу, пособие не только для малоимущих семей, а вообще для школьников и студентов, было бы здорово, потому что здоровье, конечно же, нам всем необходимо. А уж тем более для молодых, которые проводят очень много времени в интернете. Нет, нужно двигаться, господа, нужно двигаться», – подчеркнул актер в эфире НСН.
Гай Ричи решил снять фильм о Второй мировой войне
Знаменитый британский режиссер Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне, в основе сюжета – книга историка Дэмиэна Льюиса.
Сергей Безруков: «Я действительно восторгался, когда смотрел его один из последних фильмов "Джентльмены", потому что работа очень яркая, прикольная. Как всегда у Гая Ричи хороший и качественный черный юмор. Но здесь для меня самый главный вопрос – кто победил в этой войне? В виду того, что историю переписывают, особенно с той стороны, мы-то стараемся сохранить традиции и почитать наших ветеранов, но, конечно, любопытно. И, повторюсь, самое главное понять, кто победитель в фильме Гая Ричи», – прокомментировал он для НСН.
Россияне назвали лучших поэтов
Россияне назвали Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Сергея Есенина лучшими поэтами. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Сергей Безруков: «На сто процентов согласен. Лермонтова не играл, господа. Что касается Пушкина и Есенина, с превеликим удовольствием! Я счастлив, что судьба мне дала такую возможность. Но Лермонтова я еще надеюсь… не самого поэта, нет. Я понимаю, что многие уже пытаются острить на эту тему, но вот Евгения Арбенина мне бы хотелось сыграть, тем более что в Московском Губернском театре есть такая идея – поставить спектакль "Маскарад". Должны были уже поставить его в прошлом году, но из-за пандемии пришлось переносить. Надеюсь, что, может быть, в следующем году мы все-таки вернемся к этой задумке, потому что очень хочется поиграть классику, а уж "Маскарад" Лермонтова – это бесспорная классика и потрясающий слог», – поделился в беседе с НСН Сергей Безруков.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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