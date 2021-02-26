«Не острите, господа!» Безруков поделился планами сыграть Лермонтова

Сергей Безруков: «Я думаю, что спортом заниматься нужно обязательно, а уж тем более сподвигать к этому. То, что бесплатно, привлекательно, и если это касается спорта, то я только за. Можно было бы, допустим, сделать для школьников и студентов бесплатное посещение фитнес-центров, потому что все-таки это дорогое удовольствие. Хороший фитнес-центр – это деньги, которых порой нет. Если бы им сделать такую льготу, пособие не только для малоимущих семей, а вообще для школьников и студентов, было бы здорово, потому что здоровье, конечно же, нам всем необходимо. А уж тем более для молодых, которые проводят очень много времени в интернете. Нет, нужно двигаться, господа, нужно двигаться», – подчеркнул актер в эфире НСН.

