Корейская группа X:IN выпустит песню с российским певцом Анатолием Цоем
Женский музыкальный коллектив из Южной Кореи X:IN запишет совместную песню с российским певцом казахстанского происхождения Анатолием Цоем (TSOY). Об этом участница коллектива Мария Емельянова (псевдоним «Нова») рассказала «Известиям».
Ранее группа X:IN провела первый сольный концерт в Москве 12 мая на площадке «Atmosphere». В коллективе, который существует с апреля прошлого года, пять участниц и разных стран: Австралии, Южной Кореи, России и Индии.
Эта идея возникла спонтанно, Анатолий сам выступил инициатором сотрудничества и прислал девушкам приглашение, рассказала Нова. Она также отметила, что Цой – прекрасный артист.
Дата релиза совместного трека пока не называется.
Ранее Яндекс Афиша сообщила НСН что в Москве пройдет мультимедийное шоу «Антигравитация» от солиста Цирка дю Солей Андрея Кольцова под музыкальное сопровождение хитов рок-группы «Ария».
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