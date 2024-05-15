Корейская группа X:IN выпустит песню с российским певцом Анатолием Цоем

Женский музыкальный коллектив из Южной Кореи X:IN запишет совместную песню с российским певцом казахстанского происхождения Анатолием Цоем (TSOY). Об этом участница коллектива Мария Емельянова (псевдоним «Нова») рассказала «Известиям».

Ранее группа X:IN провела первый сольный концерт в Москве 12 мая на площадке «Atmosphere». В коллективе, который существует с апреля прошлого года, пять участниц и разных стран: Австралии, Южной Кореи, России и Индии.

Эта идея возникла спонтанно, Анатолий сам выступил инициатором сотрудничества и прислал девушкам приглашение, рассказала Нова. Она также отметила, что Цой – прекрасный артист.