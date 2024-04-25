Солист Цирка дю Солей готовит шоу под песни «Арии» в Москве

Шоу-полет создано в абсолютно новом жанре – в нем соединены акробатическое искусство, современная хореография, передовые высокие технологии и мультимедийные декорации. Вишенкой на торте станет медиаэкран площадью 100 квадратных метров, который превратит пространство зала в фантастическую реальность и сделает зрителей непосредственными участниками всего происходящего.

Директор по контенту Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили заявил НСН, что в новом шоу будут сочетаться классический жанр, мастерство циркового акробатического искусства, культовая музыка и новые технологии.

«Цирковой жанр в современном воплощении набирает все большую популярность и привлекает внимание достаточно широкой, в том числе и семейной аудитории. Уверены, что появление такого яркого проекта привлечет внимание как нового зрителя, так и индустрии, поскольку помимо циркового и акробатического мастерства здесь присутствуют передовые технологические решения, делающие этот проект уникальным явлением на российском рынке», - отметил он.



В основу сюжета представления легла повесть-притча Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Она символизирует стремление к самосовершенствованию без внешних ограничений. Главный герой повести часто задавался вопросом «Что я могу в воздухе?» Ответ на этот вопрос попытались найти и постановщики, и артисты шоу-спектакля «Антигравитация».

Организаторами шоу выступает медиагруппа «Красный квадрат» при участии ГБУК «Москонцерт» при поддержке билетного сервиса Яндекс Афиша.

