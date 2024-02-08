В Тюмени отменили концерт исполнителя FEDUK
Концерт исполнителя FEDUK, который должен был состояться в Тюмени, отменен. Сообщение об этом опубликовано в группе музыканта в соцсети «ВКонтакте».
Выступление в рамках тура артиста «Любовь в твоем городе» было запланировано на 23 февраля.
«Мы вынуждены отменить концерт в вашем городе в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе "Байконур". Все билеты подлежат возврату по месту приобретения», — отмечается в сообщении в группе FEDUK.
В конце декабря тюменский «Байконур» («Глав Клуб», «Дом Культуры») опечатали судебные приставы из-за нарушений правил пожарной безопасности в заведении, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Михалков получит более трех миллионов рублей за свой спектакль «12» в Красноярске
- Samsung в России получила чистую прибыль впервые с 2021 года
- Посол: Аргентина не подтвердила планы передать Киеву российские вертолеты
- ЦИК отказал Малинковичу и Надеждину в регистрации кандидатами в президенты
- МО РФ предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в мобилизацию
- Тайвань введёт запрет на экспорт в Россию 77 видов станков
- Зарубежные и международные госорганизации предложили включать в список нежелательных
- Сергей Жуков отсудил миллион рублей у иркутского бара «Руки вверх»
- Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах
- Миллиардер из списка Forbes Анисимов отказался от гражданства РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru