В Тюмени отменили концерт исполнителя FEDUK

Концерт исполнителя FEDUK, который должен был состояться в Тюмени, отменен. Сообщение об этом опубликовано в группе музыканта в соцсети «ВКонтакте».

В Туле отменили концерт группы «Щенки»

Выступление в рамках тура артиста «Любовь в твоем городе» было запланировано на 23 февраля.

«Мы вынуждены отменить концерт в вашем городе в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе "Байконур". Все билеты подлежат возврату по месту приобретения», — отмечается в сообщении в группе FEDUK.

В конце декабря тюменский «Байконур» («Глав Клуб», «Дом Культуры») опечатали судебные приставы из-за нарушений правил пожарной безопасности в заведении, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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