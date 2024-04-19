Концертный директор Оркина: Ирина Круг увеличила гонорар из-за успеха сына

По данным СМИ, гонорар Круг вырос почти втрое, частный концерт певицы стоит 4 млн рублей.

«Ирина повысила гонорар за счет сына. Песня Александра про отца стала катализатором их успеха. Сложно говорить о таланте кого-то, но мы видим активное и очень навязчивое вставление имени Михаила Круга», — отметила Оркина.

По словам концертного директора, Ирина Круг и ее сын стали чаще говорить о покойном шансонье. Оркина считает, что Александр Круг «идет в нужном направлении», если хочет быть копией отца. Как отметила эксперт, поклонники семьи Круг продолжат заказывать их выступления, несмотря на повышенные расценки.

