Концертный директор Оркина: Ирина Круг увеличила гонорар из-за успеха сына
Певица Ирина Круг увеличила свой гонорар, пользуясь успехом сына Александра — участника «Новой Фабрики звезд» и мужа — шансонье Михаила Круга, погибшего в 2002 году. Об этом рассказала концертный директор Ольга Оркина в беседе с изданием «Страсти».
По данным СМИ, гонорар Круг вырос почти втрое, частный концерт певицы стоит 4 млн рублей.
«Ирина повысила гонорар за счет сына. Песня Александра про отца стала катализатором их успеха. Сложно говорить о таланте кого-то, но мы видим активное и очень навязчивое вставление имени Михаила Круга», — отметила Оркина.
По словам концертного директора, Ирина Круг и ее сын стали чаще говорить о покойном шансонье. Оркина считает, что Александр Круг «идет в нужном направлении», если хочет быть копией отца. Как отметила эксперт, поклонники семьи Круг продолжат заказывать их выступления, несмотря на повышенные расценки.
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