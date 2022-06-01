Концерт ДДТ вновь перенесли на год

Концерт рок-группы ДДТ, который должен был состояться на одной из площадок Москвы 10 июня, перенесен на год. Об этом сообщил РИА Новости директор коллектива Вячеслав Ортюков. Ранее этот концерт был перенесён с июня 2020 года из-за коронавируса.

Юрий Шевчук на концерте ДДТ в Уфе 18 мая высказался со сцены о своем отрицательном отношении к спецоперации на Украине. Он также порассуждал не тему, что такое родина в контексте некоторых частей тела президента РФ и «бабушки, торгующей на вокзале картошкой».

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В отношении музыканта полиция составила административный протокол, после чего материалы по ходатайству самого Шевчука передали для рассмотрения в Санкт-Петербург по месту жительства. Однако Дзержинский районный суд вернул в полицию Уфы материалы, ссылаясь на недостатки в документе. Оказалось, что в протоколе не описано событие правонарушения.

На днях лидер ДДТ опроверг распространившуюся в сети информацию о приостановке концертной деятельности группы в России.

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ФОТО: РИА Новссти
ТЕГИ:УкраинаДДТЮрий Шевчук
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