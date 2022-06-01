Концерт ДДТ вновь перенесли на год

Концерт рок-группы ДДТ, который должен был состояться на одной из площадок Москвы 10 июня, перенесен на год. Об этом сообщил РИА Новости директор коллектива Вячеслав Ортюков. Ранее этот концерт был перенесён с июня 2020 года из-за коронавируса.

Юрий Шевчук на концерте ДДТ в Уфе 18 мая высказался со сцены о своем отрицательном отношении к спецоперации на Украине. Он также порассуждал не тему, что такое родина в контексте некоторых частей тела президента РФ и «бабушки, торгующей на вокзале картошкой».