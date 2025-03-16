Композитор «Стрелок» Величковский попросил суд запретить блокировку хитов группы

Автор хитов группы «Стрелки», экс-участник «Технологии» и «Биоконструктора», композитор Леонид Величковский обратился в арбитражный суд Москвы с просьбой запретить издательству «Джем» требовать от различных онлайн-ресурсов блокировки хитов музколлектива. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что в иске он попросил суд признать отсутствие у «Джема» прав на песни группы и запретить издательству «чинить препятствия в осуществлении смежных прав на совместное исполнение, содержащееся в фонограммах». Заседание суда назначено на июнь 2025 года.

Сам Величковский рассказал изданию, что летом 2024 года представители «Джема» направили сервисам «Яндекс музыка» и «Звук» претензии, на основании которых они заблокировали для пользователей свыше 20 песен «Стрелок». При этом в издательстве сослались на договоры с тремя участницами группы, по которым музыканты передали «Джему» смежные права на свое исполнение этих песен.

Композитор добавил, что все хиты были исполнены разными участницами, а припевы исполнялись хором из 12 человек. Он подчеркнул, что невозможно убрать несколько голосов «по желанию» из записи, а композиции являются служебными произведениями, записанными в период работы исполнителей в группе.

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Величковский также заметил, что блокировки песен нарушают его собственные права как музыканта, исполнившего инструментальные партии в спорных песнях, и права артистки Беретты (настоящее имя Юлия Глебова), так как ее сольные композиции тоже были заблокированы.

Отмечается, что арбитражный суд Москвы привлек к делу в статусе третьих лиц участниц «Стрелок» Марию Кандиано, Светлану Бобкину, Екатерину Любомскую и Юлию Глебову.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что лидер музыкальной группы «Руки вверх», певец Сергей Жуков подал иск в Верховный суд из-за спора о правах на фонограммы коллектива.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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