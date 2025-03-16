Композитор «Стрелок» Величковский попросил суд запретить блокировку хитов группы
Автор хитов группы «Стрелки», экс-участник «Технологии» и «Биоконструктора», композитор Леонид Величковский обратился в арбитражный суд Москвы с просьбой запретить издательству «Джем» требовать от различных онлайн-ресурсов блокировки хитов музколлектива. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что в иске он попросил суд признать отсутствие у «Джема» прав на песни группы и запретить издательству «чинить препятствия в осуществлении смежных прав на совместное исполнение, содержащееся в фонограммах». Заседание суда назначено на июнь 2025 года.
Сам Величковский рассказал изданию, что летом 2024 года представители «Джема» направили сервисам «Яндекс музыка» и «Звук» претензии, на основании которых они заблокировали для пользователей свыше 20 песен «Стрелок». При этом в издательстве сослались на договоры с тремя участницами группы, по которым музыканты передали «Джему» смежные права на свое исполнение этих песен.
Композитор добавил, что все хиты были исполнены разными участницами, а припевы исполнялись хором из 12 человек. Он подчеркнул, что невозможно убрать несколько голосов «по желанию» из записи, а композиции являются служебными произведениями, записанными в период работы исполнителей в группе.
Величковский также заметил, что блокировки песен нарушают его собственные права как музыканта, исполнившего инструментальные партии в спорных песнях, и права артистки Беретты (настоящее имя Юлия Глебова), так как ее сольные композиции тоже были заблокированы.
Отмечается, что арбитражный суд Москвы привлек к делу в статусе третьих лиц участниц «Стрелок» Марию Кандиано, Светлану Бобкину, Екатерину Любомскую и Юлию Глебову.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что лидер музыкальной группы «Руки вверх», певец Сергей Жуков подал иск в Верховный суд из-за спора о правах на фонограммы коллектива.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД: В разговоре с Рубио Лавров выступил против применения силы к хуситам
- Композитор «Стрелок» Величковский попросил суд запретить блокировку хитов группы
- СМИ: Нижегородский военком ищет актера Марка Эйдельштейна
- СК возбудил дело о терроризме против студента после заявления однокурсника
- Немецкий политик: ФРГ выгодно запустить поставки газа по СП-2, но цены вырастут
- Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий
- В Северной Македонии при пожаре на дискотеке погибли 50 человек
- Аварийный дом с жильцами обрушился в Калининградской области
- СМИ: Бирюков стал первым в РФ освободившимся пожизненно осужденным
- МО: За ночь над регионами России ПВО сбили 31 БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru