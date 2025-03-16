Композитор «Стрелок» Величковский попросил суд запретить блокировку хитов группы

Автор хитов группы «Стрелки», экс-участник «Технологии» и «Биоконструктора», композитор Леонид Величковский обратился в арбитражный суд Москвы с просьбой запретить издательству «Джем» требовать от различных онлайн-ресурсов блокировки хитов музколлектива. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что в иске он попросил суд признать отсутствие у «Джема» прав на песни группы и запретить издательству «чинить препятствия в осуществлении смежных прав на совместное исполнение, содержащееся в фонограммах». Заседание суда назначено на июнь 2025 года.

Сам Величковский рассказал изданию, что летом 2024 года представители «Джема» направили сервисам «Яндекс музыка» и «Звук» претензии, на основании которых они заблокировали для пользователей свыше 20 песен «Стрелок». При этом в издательстве сослались на договоры с тремя участницами группы, по которым музыканты передали «Джему» смежные права на свое исполнение этих песен.

Композитор добавил, что все хиты были исполнены разными участницами, а припевы исполнялись хором из 12 человек. Он подчеркнул, что невозможно убрать несколько голосов «по желанию» из записи, а композиции являются служебными произведениями, записанными в период работы исполнителей в группе.