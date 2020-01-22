Шутками стендап-комика из Петербурга заинтересовалась полиция

После выступления в баре HopHead в Санкт-Петербурге полиция занялась розыском стендап-комика Александра Долгополова. Полиция направила в заведение соответствующее обращение, его копию артист опубликовал в Instagram, сообщает «ФедералПресс».

В документе говорится, что правоохранители заинтересовались одним из выступлений Долгополова, размещенных на YouTube.

Сам комик написал в соцсети, что с этого времени «его карьера вышла на новый уровень».

«Все мы понимаем, что это начало фактически репрессий. Я очень напуган. Я уверен, что у меня начинаются проблемы», — цитирует Долгополова Ura.ru.