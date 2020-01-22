Шутками стендап-комика из Петербурга заинтересовалась полиция
После выступления в баре HopHead в Санкт-Петербурге полиция занялась розыском стендап-комика Александра Долгополова. Полиция направила в заведение соответствующее обращение, его копию артист опубликовал в Instagram, сообщает «ФедералПресс».
В документе говорится, что правоохранители заинтересовались одним из выступлений Долгополова, размещенных на YouTube.
Сам комик написал в соцсети, что с этого времени «его карьера вышла на новый уровень».
«Все мы понимаем, что это начало фактически репрессий. Я очень напуган. Я уверен, что у меня начинаются проблемы», — цитирует Долгополова Ura.ru.
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Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень - два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу
В документе говорится, что видео выступления Александра Долгополова, опубликованное на YouTube восемь месяцев назад, на данный момент было просмотрено более двух миллионов раз.
В своих выступлениях Долгополов шутит на тему религии и политики. Есть в его репертуаре и упоминания о президенте РФ Владимире Путине.
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