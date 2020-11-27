Кинокритик удивился рейтингу лучших актеров по версии NYT

«Понятно, что первый актер, естественно, американский. Но то, что это афроамериканский артист – это, на мой взгляд, сюрприз. Но второе место в этом рейтинге – еще больший сюрприз. То, что серебро списка забрала себе француженка – это, безусловно, знак внимания европейскому кинематографу. А дальше все достаточно предсказуемо», – сказал он.

Также Шнейдеров в эксклюзивном интервью НСН сравнил фильм «Том и Джерри» с переснятым «Ну, погоди!».

