Кинокритик удивился рейтингу лучших актеров по версии NYT

Давид Шнейдеров в эфире НСН отметил знак внимания от США европейскому кинематографу в лице Изабель Юппер.

Газета The New York Times составила список лучших актеров XXI века. На первой строчке расположился американский актер Дензел Вашингтон. Далее в списке француженка Изабель Юппер, а на третьем месте обладатель трех «Оскаров» актер Дэниэл Дэй-Льюис. Замыкают пятерку лидеров Киану Ривз и Николь Кидман.

Кинокритики Давид Шнейдеров в эфире НСН отметил два неожиданных имени в этом списке.

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«Понятно, что первый актер, естественно, американский. Но то, что это афроамериканский артист – это, на мой взгляд, сюрприз. Но второе место в этом рейтинге – еще больший сюрприз. То, что серебро списка забрала себе француженка – это, безусловно, знак внимания европейскому кинематографу. А дальше все достаточно предсказуемо», – сказал он.

Также Шнейдеров в эксклюзивном интервью НСН сравнил фильм «Том и Джерри» с переснятым «Ну, погоди!».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыКиноДавид Шнейдеров
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