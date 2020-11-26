Шнейдеров сравнил фильм «Том и Джерри» с переснятым «Ну, погоди!»
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Составлен рейтинг лучших актеров XXI века по версии New York Times
Газета The New York Times составила список лучших актеров XXI века. На первой строчке расположился американский актер Дензел Вашингтон. Далее в списке француженка Изабель Юппер, а на третьем месте обладатель трех «Оскаров» актер Дэниэл Дэй-Льюис. Замыкают пятерку лидеров Киану Ривз и Николь Кидман.
Давид Шнейдеров: «Понятно, что первый актер, естественно, американский. Но то, что это афроамериканский артист – это, на мой взгляд, сюрприз. Но второе место в этом рейтинге – еще больший сюрприз. То, что серебро списка забрала себе француженка – это, безусловно, знак внимания европейскому кинематографу. А дальше все достаточно предсказуемо», – отметил в интервью НСН Давид Шнейдеров.
Названа замена Джонни Деппу в «Фантастических тварях 3»
Актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3». Кроме того, Деппу отказали в апелляции на решение лондонского суда, разбиравшего его претензии к таблоиду The Sun.
Давид Шнейдеров: «Бедолага. После развода с Ванессой Паради, на мой взгляд, у него пошла сплошная череда личных и киношных неудач. Я верю в Джонни Деппа, верю, что это огромный артист, что он справится и вновь будет на гребне волны», – прокомментировал кинокритик для НСН.
Дневники Алана Рикмана будут опубликованы в 2022 году
Дневники актера Алана Рикмана, звезды франшизы «Гарри Поттер», издадут в 2022 году.
Давид Шнейдеров: «Очень интересно, что это будет. Вскроет ли Алан тайны Голливуда, которые нам доселе были неизвестны, или это просто будет жизнеописание? Ждем 2022 года, и надеюсь, что эту книгу быстро переведут на русский язык», – сказал он в эфире НСН.
Вышел трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри»
Представлен трейлер фильма «Том и Джерри», он создан по мотивам знаменитого одноименного анимационного сериала. Ранее релиз несколько раз переносился. По последним данным, лента заявлена на грядущий март.
Давид Шнейдеров: «У меня аж зашевелились остатки волос. То есть не только у нас переснимают «Ну, погоди!», но и в Америке пошли тем же пагубным путем», – подытожил в беседе с НСН Давид Шнейдеров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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