СМИ: Киану Ривзу предложили сыграть русского злодея в фильме Marvel
Голливудскому актеру Киану Ривзу предложили сыграть роль «Крейвена-Охотника» в новой картине студии Marvel. Настоящее имя персонажа — Сергей Николаевич Кравинов. Сюжет картины будет основан на комиксе «Последняя охота Крейвена». Об этом пишет «Свободная пресса».
Сообщается, что фильм «Крейвен» Джей Си Чандора задуман как спин-офф «Человека-паука», и выйдет со «взрослым» рейтингом.
По данным издания, лента будет представлять из себя смесь фильмов «Гнев» и «Логан».
Отмечается, что ответ Ривза пока неизвестен.
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