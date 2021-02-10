СМИ: Киану Ривзу предложили сыграть русского злодея в фильме Marvel

Голливудскому актеру Киану Ривзу предложили сыграть роль «Крейвена-Охотника» в новой картине студии Marvel. Настоящее имя персонажа — Сергей Николаевич Кравинов. Сюжет картины будет основан на комиксе «Последняя охота Крейвена». Об этом пишет «Свободная пресса».

Сообщается, что фильм «Крейвен» Джей Си Чандора задуман как спин-офф «Человека-паука», и выйдет со «взрослым» рейтингом.

По данным издания, лента будет представлять из себя смесь фильмов «Гнев» и «Логан».

Отмечается, что ответ Ривза пока неизвестен.

