Картину Клода Моне продали на аукционе почти за $35 млн

По словам пресс-секретаря аукционного дома Sotheby's, один из самых ценных лотов — картину Meules à Giverny (1893) Клода Моне — продали после «восьми минут ожесточенных дебатов».



Работа британско-мексиканской художницы Леоноры Каррингтон побила рекорд на этом же аукционе среди художников из группы Les Distractions de Dagobert. За ее работу отдали 28,5 миллиона долларов «после десятиминутной битвы».

Ранее утерянную картину Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер» продали на аукционе Im Kinsky в Вене за 30 миллионов евро, отмечает «Радиоточка НСН».

