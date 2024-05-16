Картину Клода Моне продали на аукционе почти за $35 млн
Картину французского живописца Клода Моне продали почти за 35 миллионов долларов на аукционе в Нью-Йорке, сообщает газета Le Monde.
По словам пресс-секретаря аукционного дома Sotheby's, один из самых ценных лотов — картину Meules à Giverny (1893) Клода Моне — продали после «восьми минут ожесточенных дебатов».
Работа британско-мексиканской художницы Леоноры Каррингтон побила рекорд на этом же аукционе среди художников из группы Les Distractions de Dagobert. За ее работу отдали 28,5 миллиона долларов «после десятиминутной битвы».
Ранее утерянную картину Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер» продали на аукционе Im Kinsky в Вене за 30 миллионов евро, отмечает «Радиоточка НСН».
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