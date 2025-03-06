Юрист Русяев допустил, что Калюжный не избежит наказания за уклонение от службы

По его словам, каких-либо исключений в данном вопросе для творческих профессий или представителей шоу-бизнеса не делается.

При этом юрист допустил, что вместо лишения свободы Калюжный может получить наказание в виде штрафа, обязательных или принудительных работ.

«В случае если актёр сможет представить доказательства уважительности своей неявки... либо документы о технических или процедурных ошибках со стороны военного комиссариата, то ответственность может быть... вовсе исключена», - заключил Русяев.

Ранее в СМИ появилась информация, что 26-летний Калюжный якобы пытался сымитировать сотрясение мозга, , чтобы избежать призыва на срочную службу, сообщает RT.

