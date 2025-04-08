Кот Матроскин назван самым популярным героем советских мультфильмов

Кот Матроскин из мультсериала «Трое из Простоквашино» признан самым популярным героем советских мультфильмов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос телеканала «КиноМульт, который провели накануне Дня российской анимации.

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Уточняется, что свои голоса за этого персонажа отдали около 30% респондентов. Второе место занял герой экранизации книги писателя Эдуарда Успенского Чебурашка. Замыкает тройку лидеров домовенок Кузя из произведений писательницы Татьяны Александровой.

По мнению опрошенных, в топ-5 любимых персонажей также входит кот Леопольд и котенок по имени Гав.

Ранее сообщалось, что студия «Союзмультфильм» совместно с продакшн-компанией Yellow, Black and White работает над созданием нового анимационного сериала про Чебурашку. При этом сюжеты нового проекта не будут связаны с событиями полнометражного «Чебурашки», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из мультфильма
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