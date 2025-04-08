Кот Матроскин назван самым популярным героем советских мультфильмов

Уточняется, что свои голоса за этого персонажа отдали около 30% респондентов. Второе место занял герой экранизации книги писателя Эдуарда Успенского Чебурашка. Замыкает тройку лидеров домовенок Кузя из произведений писательницы Татьяны Александровой.

По мнению опрошенных, в топ-5 любимых персонажей также входит кот Леопольд и котенок по имени Гав.

Ранее сообщалось, что студия «Союзмультфильм» совместно с продакшн-компанией Yellow, Black and White работает над созданием нового анимационного сериала про Чебурашку. При этом сюжеты нового проекта не будут связаны с событиями полнометражного «Чебурашки», передает «Радиоточка НСН».

