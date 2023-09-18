Иван Янковский сыграет Раскольникова в сериале «Преступление и наказание»

Он отметил, что сериал представляет собой авторский взгляд на бессмертную классику Достоевского. По словам Китаева, режиссером-постановщиком проекта является Владимир Мирзоев. Он подчеркнул, что в сериале также сыграют актеры Тихон Жизневский, Любовь Аксенова и Алена Михайлова.

Китаев добавил, что действие сериала будет перенесено в современность, однако сценарий близок к авторскому тексту. Еще одной особенностью проекта руководитель «Плюс Студии» назвал его художественный визуальный стиль.

Ранее Фонд кинорежиссера Александра Сокурова «Пример интонации» закончил съемки дебютного фильма журналиста Николая Солодникова, в котором одну из ведущих ролей сыграл Иван Ургант. Он отметил, что Ургант исполнил в фильме свою первую драматическую роль, передает «Радиоточка НСН».

