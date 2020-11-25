Пожурить или исключить? В Госдуме задумались о статусе Шнурова
Депутат Светлана Журова в эфире НСН высказала свое мнение о возможном исключении певца Сергея Шнурова из общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Лидер группы «Ленинград», он же член общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров очень часто посвящает свои нецензурные стихи коллегам по эстрадному цеху, и вслед за Юрием Лозой стихотворный удар пришёлся по Стасу Михайлову. Супруга Михайлова Инна ответила Шнурову, что готова при встречи нокаутировать обидчика своим фирменным тяжёлым «ударом справа». А вот коллеги по Государственной Думе РФ дали свою оценку возможности исключения Шнура из общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН заявила, что общественный совет должен сделать ему замечание и принять по нему соответствующее решение.
«У людей, которые представляют культуру, к сожалению, разный подход к пониманию, что такое культура. Люди, которые выступают в Государственной думе как эксперты, представляют разные направления культурной сферы и, возможно, очень сомнительные. Я считаю, что ему должны сделать замечания, тем более если это переходит границы и выливается в оскорбления. Исключить сейчас Шнурова из экспертного совета комитета Госдумы по культуре - это не простая процедура. Но когда эксперт теряет свой пост, положение и начинает заниматься уже чем-то другим, не связанным с культурой - а у Шнура сейчас это больше телевидение, политика и не совсем культура - то комитет может принять самостоятельно соответствующее решение», - рассказала она.
Ранее телеведущая и продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала штраф, который ей выписал генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров.
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