Пожурить или исключить? В Госдуме задумались о статусе Шнурова

Лидер группы «Ленинград», он же член общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров очень часто посвящает свои нецензурные стихи коллегам по эстрадному цеху, и вслед за Юрием Лозой стихотворный удар пришёлся по Стасу Михайлову. Супруга Михайлова Инна ответила Шнурову, что готова при встречи нокаутировать обидчика своим фирменным тяжёлым «ударом справа». А вот коллеги по Государственной Думе РФ дали свою оценку возможности исключения Шнура из общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Депутат Госдумы Светлана Журова в эфире НСН заявила, что общественный совет должен сделать ему замечание и принять по нему соответствующее решение.

«У людей, которые представляют культуру, к сожалению, разный подход к пониманию, что такое культура. Люди, которые выступают в Государственной думе как эксперты, представляют разные направления культурной сферы и, возможно, очень сомнительные. Я считаю, что ему должны сделать замечания, тем более если это переходит границы и выливается в оскорбления. Исключить сейчас Шнурова из экспертного совета комитета Госдумы по культуре - это не простая процедура. Но когда эксперт теряет свой пост, положение и начинает заниматься уже чем-то другим, не связанным с культурой - а у Шнура сейчас это больше телевидение, политика и не совсем культура - то комитет может принять самостоятельно соответствующее решение», - рассказала она.

Ранее телеведущая и продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала штраф, который ей выписал генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров.

