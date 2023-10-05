Игроки Team Spirit перепели песню Nirvana перед The International 2023 по Dota 2

Игроки перепели хит Smells Like Teen Spirit рок-группы Nirvana от рок-группы Nirvana. Эту песню киберспортсмены выбрали не просто так. Это не что иное, как отсылка к фразе «Smell Like Team Spirit», которую можно было получить в Dota 2 при покупке командного набора.

Оригинальный текст композиции игроки переделали, адаптировав под The International. Сами киберспортсмены предстали в видео рок-музыкантов.

Накануне группа «Заточка» выпустила новый альбом с кавером на Аллегрову, передает «Радиоточка НСН».

