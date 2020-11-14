Худрук МХАТа поделился впечатлением от премьеры Кончаловского
Эдуард Бояков в эфире НСН назвал выход «Дорогих товарищей!» огромным событием.
На этой неделе состоялась премьера фильма «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского. Кинокартина посвящена событиям 1962 года в Новочеркасске, когда была расстреляна демонстрация рабочих. Фильм уже выиграл специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в эфире НСН назвал эту премьеру огромным событием.
«Фильм Алексея Учителя «Цой» я не видел, поэтому ничего по этому поводу не могу сказать. А вот премьера фильма Андрея Сергеевича Кончаловского «Дорогие товарищи» – это огромное событие. Качественное, красивое, страшное, трагическое, совершенное кино. Картина черно-белая, потому что речь идет о трагедии в Новочеркасске, когда были расстреляны люди во время демонстрации, протестующие против повышения цен на продукты. Я всех призываю идти в кинотеатр, смотреть это кино, это, правда, обязательно», – посоветовал он.
В пятницу стало известно, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на премию «Оскар».
Также Эдуард Бояков в эксклюзивном интервью НСН рассказал о грядущих премьерах во МХАТе, которые ожидаются уже на следующей неделе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 983 / сут.
Умерли
32 443+411 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 735 / сут.
- Лукашенко опроверг информацию о своем преемнике
- В Москве скончались 69 пациентов с COVID-19
- СМИ: В Монреале неизвестные захватили заложников
- Названа главная особенность бессимптомных коронавирусных больных
- Пашинян рассказал о главной причине принятия соглашения по Карабаху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru