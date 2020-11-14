Худрук МХАТа поделился впечатлением от премьеры Кончаловского

«Фильм Алексея Учителя «Цой» я не видел, поэтому ничего по этому поводу не могу сказать. А вот премьера фильма Андрея Сергеевича Кончаловского «Дорогие товарищи» – это огромное событие. Качественное, красивое, страшное, трагическое, совершенное кино. Картина черно-белая, потому что речь идет о трагедии в Новочеркасске, когда были расстреляны люди во время демонстрации, протестующие против повышения цен на продукты. Я всех призываю идти в кинотеатр, смотреть это кино, это, правда, обязательно», – посоветовал он.

В пятницу стало известно, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на премию «Оскар».

Также Эдуард Бояков в эксклюзивном интервью НСН рассказал о грядущих премьерах во МХАТе, которые ожидаются уже на следующей неделе.

