Худрук МХАТа поделился впечатлением от премьеры Кончаловского

Эдуард Бояков в эфире НСН назвал выход «Дорогих товарищей!» огромным событием.

На этой неделе состоялась премьера фильма «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского. Кинокартина посвящена событиям 1962 года в Новочеркасске, когда была расстреляна демонстрация рабочих. Фильм уже выиграл специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в эфире НСН назвал эту премьеру огромным событием.

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«Фильм Алексея Учителя «Цой» я не видел, поэтому ничего по этому поводу не могу сказать. А вот премьера фильма Андрея Сергеевича Кончаловского «Дорогие товарищи» – это огромное событие. Качественное, красивое, страшное, трагическое, совершенное кино. Картина черно-белая, потому что речь идет о трагедии в Новочеркасске, когда были расстреляны люди во время демонстрации, протестующие против повышения цен на продукты. Я всех призываю идти в кинотеатр, смотреть это кино, это, правда, обязательно», – посоветовал он.

В пятницу стало известно, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на премию «Оскар».

Также Эдуард Бояков в эксклюзивном интервью НСН рассказал о грядущих премьерах во МХАТе, которые ожидаются уже на следующей неделе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноАндрей КончаловскийМХАТ
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