«На разрыв». Грымов рассказал о грядущей премьере в его театре

В начале ноября в театре «Модерн» состоится очередная премьера. Спектакль «Кладбище понтов» впервые сыграют на сцене 6 ноября. Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эксклюзивном интервью НСН поделился деталями не только грядущей премьеры, но и планами на наступивший, несмотря на коронавирус и ограничения, театральный сезон.

— «Кладбище понтов» заявлен как «мужской спектакль с добрым женским сердцем». Что лично Вы вкладываете в это определение?

— Откровенность, поднятие очень важных вопросов, но не в лоб, а с юмором и очень лирично. «Кладбище понтов» — трогательная, искрометная, местами смешная история. Сложно сказать, рискну ли я назвать этот спектакль «чистым жанром», за который боролись и борются поколения режиссеров и драматургов, в котором соединились бы драма, комедия, трагедия и все остальное. Не мне об этом судить. И бывает ли он в природе, этот самый чистый жанр? В конце концов, все мы, и я в том числе, — далеко не «чистый жанр», в нас намешано столько всего! Эта постановка о любви и красоте, об умении слышать друг друга. В ней много неожиданных поворотов сюжета и разнообразных решений. Зрителям будет однозначно интересно!

— Чему он должен научить зрителя, о чем заставить задуматься?

— Спектакль не может научить. Он может только поднимать какие-то темы, давать почву для размышлений. Мне кажется, что любое искусство, будь то кино или театральные постановки, должно напоминать о том, что все мы — хорошие люди. Мы должны говорить об этом друг другу.

— Насколько требовательны сегодняшние зрители к звуковому сопровождению в спектаклях?

— Зритель требователен всегда, но по собственному опыту могу сказать, что зритель никогда не знает, чего конкретно хочет. В театр зрители приходят с открытым сердцем и очень верят нам — актерам и режиссеру, выбранным художественным и звуковым решениям. Это большое преимущество.

Но я точно знаю, чего хочу для своего зрителя — чтобы «Модерн» был «умным» театром, местом, где можно рассуждать, обменяться мнениями, разделить нашу позицию или с нами поспорить.

— Текущий год отличается насыщенной информационной повесткой, далеко не всегда положительной. Как происходящее в мире и в стране сказывается на вашем вдохновении?

— Скажу честно: если бы я не был полностью погружен в работу, было бы очень тяжело. Все время чего-то ждать, боятся за себя и близких… А когда ты уходишь в дело, хочешь поделиться новыми идеями и переживаниями — так гораздо легче. И вдвойне приятнее, когда я вижу ответную реакцию зрителей, которые оставляют в соцсетях теплые комментарии, пишут мне в директ. Все это дает надежду и мне, и всему нашему коллективу театра.

— Влияют ли новости этого года на спектакли и репертуар театра?

— Конечно. Все чаще я слышу от коллег, от чиновников Минкульта: у народа настроение не очень, ситуация сложная, люди в депрессии — нужно больше комедий! И мне понятно, откуда берутся эти идеи. Я — за театр, где можно и нужно думать, спорить, напрягаться эмоционально и мысленно. Пусть будет больше умных, глубоких комедий. И пусть будет больше серьезных, тяжелых, «на разрыв» постановок. Тренировать душу без нагрузок не выйдет. Для этого и существует театр — чтобы мы, проживая жизни наших сценических героев, сами становились героями — для себя самих и для окружающих.

Мне случайно попалась заявка на постановку пьесы Рины Ю «Кладбище понтов». Это были полторы страницы текста с описанием произведения, которое автор хотела воплотить в… мультфильм. Мои друзья, вместе со мной прочитавшие эти полторы страницы, задали один и тот же вопрос: «Как это ставить — это же мультфильм?» И стало понятно: это — моё.

Именно это ощущение заставляет меня браться за новые постановки. Так было с «Ничего, что я Чехов?», так было с «Войной и миром». Так случилось и сейчас с «Кладбищем понтов», это наше новое высказывание.

— «Кладбище понтов» — не первая премьера театра этой осени. Какие еще новинки ожидать?

— В сентябре мы выпустили долгожданную премьеру спектакля «Человек с глазами Моцарта», которую готовили еще весной. Это трогательная и пронзительная история о любви на фоне войны. А 6 ноября выпускаем «Кладбище понтов». В постановке очень сложные декорации, поэтому дата премьеры сдвинулась (изначально планировали выпуск 21 октября). Думаю, что в этом спектакле самые большие и трудоемкие декорации из всех наших постановок, и я хочу, чтобы они были сделаны на высшем уровне. В начале следующего года мы выпустим еще одну премьеру — спектакль «Женитьба», где главную роль — Агафьи Тихоновны — сыграет Лолита Милявская. И еще пара сюрпризов – но это пока секрет.

