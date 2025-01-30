Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на Банк России

Художник-постановщик советского мультфильма «Ёжик в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на Банк России. Она считает, что регулятор, выпустив монеты, посвященные этому фильму, нарушил ее авторские права.

Вопрос о принятии иска к производству на данный момент не решен.

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Монеты ЦБ выпустил в 2024 году. Режиссер мультфильма мультипликатор Юрий Норштейн также ранее заявлял, что это было сделано без разрешения Ярбусовой, его супруги, которая была художницей «Ежика в тумане». В ЦБ поясняли, что при выпуске монет заключили договор с правообладателем, которым является «Союзмультфильм».

Центробанк, выпуская монеты с «Ежиком в тумане», не вник в суть дела, поэтому получившееся изображение не имеет никакого отношения к оригинальному персонажу. Об этом в беседе с НСН заявил ранее советский и российский режиссер, художник-мультипликатор, режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн.

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ФОТО: Кадр из мультфильма "Ежик в тумане"
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