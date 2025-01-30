Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на Банк России

Художник-постановщик советского мультфильма «Ёжик в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на Банк России. Она считает, что регулятор, выпустив монеты, посвященные этому фильму, нарушил ее авторские права.

Вопрос о принятии иска к производству на данный момент не решен.