Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на Банк России
Художник-постановщик советского мультфильма «Ёжик в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на Банк России. Она считает, что регулятор, выпустив монеты, посвященные этому фильму, нарушил ее авторские права.
Вопрос о принятии иска к производству на данный момент не решен.
Монеты ЦБ выпустил в 2024 году. Режиссер мультфильма мультипликатор Юрий Норштейн также ранее заявлял, что это было сделано без разрешения Ярбусовой, его супруги, которая была художницей «Ежика в тумане». В ЦБ поясняли, что при выпуске монет заключили договор с правообладателем, которым является «Союзмультфильм».
Центробанк, выпуская монеты с «Ежиком в тумане», не вник в суть дела, поэтому получившееся изображение не имеет никакого отношения к оригинальному персонажу. Об этом в беседе с НСН заявил ранее советский и российский режиссер, художник-мультипликатор, режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рената Литвинова в Париже выпустит спектакль по своей пьесе
- Отстыковка «Прогресса МС-28» от МКС запланирована на 25 февраля
- Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 55%
- Около 100 тысяч военных ВСУ оставили свои части и пустились в бега
- СМИ: Советская фигуристка Волянская была на борту упавшего в США самолета
- В реке нашли черный ящик разбившегося в Вашингтоне самолета
- СМИ: Фигурист Максим Наумов не был на борту упавшего в США самолета
- Минобороны: Ежемесячные потери ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек
- Песков пообещал своевременно объявить сроки послания Путина
- В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru