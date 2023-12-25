Художественный руководитель Малого театра Соломин встретит в больнице Новый год

Художественный руководитель Малого театра, народный артист России Юрий Соломин встретит 2024 год в больнице. Об этом сообщил RT со ссылкой на внучку артиста.

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По ее словам, соответствующее решение врачи приняли, проведя контрольные анализы знаменитости.

Сообщается, что Соломин поступил в больницу 6 ноября, сейчас он находится в отделении неврологии с двусторонней пневмонией на фоне развивающейся деменции и перенесенного инсульта.

Ранее бывший директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский сообщил о своей госпитализации.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Новый ГодАктерыГоспитализация

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