Художественный руководитель Малого театра Соломин встретит в больнице Новый год
25 декабря 202319:47
Художественный руководитель Малого театра, народный артист России Юрий Соломин встретит 2024 год в больнице. Об этом сообщил RT со ссылкой на внучку артиста.
По ее словам, соответствующее решение врачи приняли, проведя контрольные анализы знаменитости.
Сообщается, что Соломин поступил в больницу 6 ноября, сейчас он находится в отделении неврологии с двусторонней пневмонией на фоне развивающейся деменции и перенесенного инсульта.
Ранее бывший директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский сообщил о своей госпитализации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru