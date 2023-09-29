Гулькина заявила, что Шнур приглашал её в «Ленинград»

По её словам, это произошло после её ухода из группы «Мираж». Она рассказала, что Шнуров позвонил ей и сделал заманчивое предложение, пообещав, что вместе они «свернут горы».

«За эти сутки я переслушала все песни группы «Ленинград», а потом мне говорят: «Наташ, тебе не просто придется петь матерные песни, а голой выходить, твои миллионы поклонников по всей России с ума сойдут». В общем, меня запугали», - отметила Гулькина.

Он указала, что в итоге от предложения Шнурова отказалась.



«А вскоре у него вышла песня «Экспонат». Я повернулась к своему директору и говорю: «И ты мне запретил? Она везде звучит, я бы её исполняла!» - с сожалением заключила певица.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова 60 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

