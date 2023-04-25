Группа «Ленинград» выпустила новый клип без Шнурова
Группа «Ленинград» выпустила клип на новую песню под названием «Принцип». Он записан без участия лидера коллектива Сергея Шнурова, солисткой выступила Зоя (Ксения Руденко). Видеоряд доступен на официальном Youtube-канале группы.
На видео Руденко под задорные трубы музыкантов поет о том, как ощущает внутри себя весну... Музыка напоминает цыганские мотивы, а в тексте присутствует мат.
Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что хотел бы жить только в России и остаться со своими поклонниками в непростые для страны времена, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- Швеция объявила о высылке пятерых российских дипломатов
- Новым директором Русского музея стала Алла Манилова
- СМИ: Россиянам стали чаще отказывать в шенгенской визе
- Глава «Альянса врачей» сообщила о домогательствах Навального
- Группа «Ленинград» выпустила новый клип без Шнурова
- Прокуроры отменили необоснованную мобилизацию 15 тысяч россиян
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» и Минобороны не убеждали Путина прекратить наступление на Украине
- Кабмин отозвал из Госдумы законопроект про НДФЛ для работающих из-за границы
- В Совфеде оценили выдвижение Байдена на второй срок
- СМИ: новый российский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru