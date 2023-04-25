Группа «Ленинград» выпустила новый клип без Шнурова

Группа «Ленинград» выпустила клип на новую песню под названием «Принцип». Он записан без участия лидера коллектива Сергея Шнурова, солисткой выступила Зоя (Ксения Руденко). Видеоряд доступен на официальном Youtube-канале группы.

На видео Руденко под задорные трубы музыкантов поет о том, как ощущает внутри себя весну... Музыка напоминает цыганские мотивы, а в тексте присутствует мат.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что хотел бы жить только в России и остаться со своими поклонниками в непростые для страны времена, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "НАШЕ Радио"
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