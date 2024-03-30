Григорий Лепс выпустил новую песню «Мама»

Музыку для новой песни написал композитор и продюсер Максим Фадеев, слова — поэтесса Наталья Касимцева.

«Без тебя я заболею сразу... / Без тебя ложь одолеет правду... / Без тебя зло победит добро... / Без тебя мне не любим никто... / Мама, пусть пролетят года, / Мама, ты же не бросишь меня никогда», — поет Лепс.

Ранее певица Алла Пугачева выпустила песню «Береги», которую исполнила совместно с музыкантом Женей Моисеевым.

