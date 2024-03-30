Григорий Лепс выпустил новую песню «Мама»
30 марта 202402:52
Певец, народный артист России Григорий Лепс представил свою новую песню «Мама». Композиция доступна на стриминговых платформах.
Музыку для новой песни написал композитор и продюсер Максим Фадеев, слова — поэтесса Наталья Касимцева.
«Без тебя я заболею сразу... / Без тебя ложь одолеет правду... / Без тебя зло победит добро... / Без тебя мне не любим никто... / Мама, пусть пролетят года, / Мама, ты же не бросишь меня никогда», — поет Лепс.
Ранее певица Алла Пугачева выпустила песню «Береги», которую исполнила совместно с музыкантом Женей Моисеевым.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru