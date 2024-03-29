Пугачева выпустила песню о разлуке «Береги»
Певица Алла Пугачева совместно с музыкантом Женей Моисеевым выпустила песню «Береги». Композиция доступна на стриминговых платформах.
Новинка от народной артистки СССР посвящена разлуке двух людей.
«Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки. Ты береги. Ты береги себя и даже на ладони Бога. Ты себя, пожалуйста, береги», — поется в песне.
Мужскую партию в композиции исполнил малоизвестный певец Женя Моисеев. По данным СМИ, он живет в США. По словам продюсера Сергея Лаврова, в рамках коммерческого сотрудничества с музыкантом Пугачева получила не менее $10 млн.
Ранее Алла Пугачева выпустила новый альбом «P.S.», он стал первой работой артистки за 16 лет, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru