Пугачева выпустила песню о разлуке «Береги»

Певица Алла Пугачева совместно с музыкантом Женей Моисеевым выпустила песню «Береги». Композиция доступна на стриминговых платформах.

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Новинка от народной артистки СССР посвящена разлуке двух людей.

«Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки. Ты береги. Ты береги себя и даже на ладони Бога. Ты себя, пожалуйста, береги», — поется в песне.

Мужскую партию в композиции исполнил малоизвестный певец Женя Моисеев. По данным СМИ, он живет в США. По словам продюсера Сергея Лаврова, в рамках коммерческого сотрудничества с музыкантом Пугачева получила не менее $10 млн.

Ранее Алла Пугачева выпустила новый альбом «P.S.», он стал первой работой артистки за 16 лет, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПесняАлла Пугачева

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