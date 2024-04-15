Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки на концерте в Костроме

По данным издания, инцидент произошел 13 апреля. Во время концерта Лепс, исполняя песню «Водопадом», подошел к краю сцены. Фанаты в первом ряду начали снимать артиста на телефоны. Лепс попросил убрать камеры, многие поклонники прекратили съемку, однако одна из фанаток продолжала держать смартфон.

«Одна из зрительниц протянула телефон, на который снимала видео, прямо к артисту. Сначала он подал ей знак убрать гаджет, но когда девушка не поняла, просто выбил телефон у нее из рук», — отмечается в материале.

Очевидцы рассказали, что гаджет зрительницы не сломался, позже девушка нашла его и «была очень довольна», что вывела Лепса из себя.

