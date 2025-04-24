Глава Netflix заявил, что кинотеатры устарели

По его словам, на фоне падения киносборов кино онлайн-кинотеатр «спасает Голливуд».

«Если касса кинотеатров сокращается, на что это указывает? На то, что зрители хотят смотреть кино дома», — подчеркнул Сарандос.

Глава Netflix также назвал свою компанию клиентообриентированной, поскольку стриминг позволяет зрителям смотреть то, что они хотят.

В конце марта 2025 года студия Disney представила в мировом прокате киноадаптацию «Белоснежки», однако картина провалилась на фоне череды скандалов вокруг главных актрис проекта. Бюджет картины официально не раскрывают, по данным New York Times, его можно оценить в 350 миллионов долларов. При этом за три дня проката в США проект заработал лишь 42 миллиона долларов, напоминает «Радиоточка НСН».

