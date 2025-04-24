Глава Netflix заявил, что кинотеатры устарели
Для ряда зрителей сама идея кинотеатров устарела, поскольку люди чаще предпочитают смотреть кино дома, пишет журнал Time со ссылкой на генерального директора Netflix Теда Сарандоса.
По его словам, на фоне падения киносборов кино онлайн-кинотеатр «спасает Голливуд».
«Если касса кинотеатров сокращается, на что это указывает? На то, что зрители хотят смотреть кино дома», — подчеркнул Сарандос.
Глава Netflix также назвал свою компанию клиентообриентированной, поскольку стриминг позволяет зрителям смотреть то, что они хотят.
В конце марта 2025 года студия Disney представила в мировом прокате киноадаптацию «Белоснежки», однако картина провалилась на фоне череды скандалов вокруг главных актрис проекта. Бюджет картины официально не раскрывают, по данным New York Times, его можно оценить в 350 миллионов долларов. При этом за три дня проката в США проект заработал лишь 42 миллиона долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru