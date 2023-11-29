«Героизация воров!»: Депутат Соловьев предупредил создателей сериала «Слово пацана»

Режиссеры сериалов и фильмов о «лихих 90-х» должны ответственно подходить к созданию таких картин, заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью НСН. По его словам, если начать героизировать бандитов и романтизировать их образы, то молодые люди закономерно захотят подражать тем, кого видят с экрана.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям. Омбудсмен попросила запретить трансляцию проекта, а также заблокировать сайты, где его транслируют. Соловьев отметил, что подобные сериалы нужно создавать с осторожностью.