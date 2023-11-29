«Героизация воров!»: Депутат Соловьев предупредил создателей сериала «Слово пацана»
Даже повествуя о мрачных 90-х, важно уметь передать эту атмосферу выживания, не забывая о морали и нравственном облике, отметил в эфире НСН Сергей Соловьев.
Режиссеры сериалов и фильмов о «лихих 90-х» должны ответственно подходить к созданию таких картин, заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью НСН. По его словам, если начать героизировать бандитов и романтизировать их образы, то молодые люди закономерно захотят подражать тем, кого видят с экрана.
Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям. Омбудсмен попросила запретить трансляцию проекта, а также заблокировать сайты, где его транслируют. Соловьев отметил, что подобные сериалы нужно создавать с осторожностью.
«Тяжелейшие для нашей страны, русского народа годы "перестройки" – часть истории нашей страны. И рассказывать об этой истории подрастающему поколению, чья жизнь, к счастью, пришлась на период безопасный и стабильный – важно и нужно. Однако режиссеры и сценаристы должны подходить к созданию таких картин ответственно – так, чтобы посмотревшие фильм ребята сделали для себя правильные выводы. Если мы начинаем героизировать бандитов, воров и убийц, романтизировать их образы и в целом время «лихих 90-х», молодые люди закономерно захотят подражать тем, кого они видят с экрана. Отсюда и всплеск детской преступности, о котором нам говорят правоохранительные органы. Даже повествуя о мрачных 90-х, важно умение передать эту атмосферу выживания, не забывая о морали, о нравственном облике. Особенно если речь идет о фильмах для подростков», - сказал Соловьев.
Ранее, 28 ноября, глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что не смотрела нашумевший сериал «Слово пацана», но обещала ознакомиться с кинолентой. По ее словам, к ней не обращались с жалобами на сериал, а многие подписчики наоборот поддерживают сериал и называют его поучительным, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили разрешить рекламу производителей алкоголя
- МЧС: в Москве ожидается метель, снежные заносы и гололедица
- Актер Матвеев показал жуткий грим для съемок в сериале «Мосгаз»
- В Госдуме заявили, что иноагентов нельзя отправлять на уборку снега
- Основатель СДЭК в связи с эмиграцией ищет покупателя на свою долю в компании
- В туалете районного суда в Москве обнаружили труп мужчины
- Группа «Кипелов» анонсировала мини-альбом «Весы Судьбы»
- Минобороны РФ: Российские войска освободили Артемовское в ДНР
- НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год
- Опрос: 63% россиян едят при просмотре видео в интернете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru