Гергиев назвал огромной ответственностью пост гендиректора Большого театра

Глава Мариинки назвал себя дирижером с большим опытом работы за рубежом, для которого наступило время поработать в России.

«Сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома. Работать много, работать успешно, безусловно, сохраняя все лучшее, чем располагают труппы», - отметил он.

Гергиев также пообещал беречь людей.

«Мы должны сделать все, чтобы люди не чувствовали себя недооцененными за свой труд», - подчеркнул новый гендиректор Большого.

Ранее критик Ольга Галахова назвала НСН сильные стороны будущего худрука Большого театра Гергиева.

