Гергиев назвал огромной ответственностью пост гендиректора Большого театра
Огромной ответственностью назвал свое назначение на должность генерального директора Большого театра Народный артист РФ Валерий Гергиев на встрече с коллективом Большого театра, передает ТАСС.
Глава Мариинки назвал себя дирижером с большим опытом работы за рубежом, для которого наступило время поработать в России.
«Сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома. Работать много, работать успешно, безусловно, сохраняя все лучшее, чем располагают труппы», - отметил он.
Гергиев также пообещал беречь людей.
«Мы должны сделать все, чтобы люди не чувствовали себя недооцененными за свой труд», - подчеркнул новый гендиректор Большого.
Ранее критик Ольга Галахова назвала НСН сильные стороны будущего худрука Большого театра Гергиева.
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