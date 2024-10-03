СМИ: Гендиректор VK Records Абрамов покидает компанию

Гендиректор VK Records Виктор Абрамов покидает компанию, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

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По данным газеты, Абрамов решил оставить свой пост, чтобы заняться развитием собственных проектов. Отмечается, что выходец из лейбла Black Star все же продолжит сотрудничать с VK в рамках специальных музыкальных проектов.

Издание сообщает, что место Абрамова может занять исполнительный директор «VK Музыки» Дмитрий Миловзоров.

До прихода в VK Абрамов был гендиректором Invite Music, креативным директором группы компаний Black Star, а также сопродюсером лейбла Respect Production в период с 2002 по 2008 год.

Ранее главный акционер и основатель билетного сервиса «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн в интервью НСН подтвердил сделку по продаже 10% билетного оператора VK, не усмотрев в ней каких-либо рисков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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