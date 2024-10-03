СМИ: Гендиректор VK Records Абрамов покидает компанию
Гендиректор VK Records Виктор Абрамов покидает компанию, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
По данным газеты, Абрамов решил оставить свой пост, чтобы заняться развитием собственных проектов. Отмечается, что выходец из лейбла Black Star все же продолжит сотрудничать с VK в рамках специальных музыкальных проектов.
Издание сообщает, что место Абрамова может занять исполнительный директор «VK Музыки» Дмитрий Миловзоров.
До прихода в VK Абрамов был гендиректором Invite Music, креативным директором группы компаний Black Star, а также сопродюсером лейбла Respect Production в период с 2002 по 2008 год.
Ранее главный акционер и основатель билетного сервиса «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн в интервью НСН подтвердил сделку по продаже 10% билетного оператора VK, не усмотрев в ней каких-либо рисков.
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