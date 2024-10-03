СМИ: Гендиректор VK Records Абрамов покидает компанию

По данным газеты, Абрамов решил оставить свой пост, чтобы заняться развитием собственных проектов. Отмечается, что выходец из лейбла Black Star все же продолжит сотрудничать с VK в рамках специальных музыкальных проектов.

Издание сообщает, что место Абрамова может занять исполнительный директор «VK Музыки» Дмитрий Миловзоров.



До прихода в VK Абрамов был гендиректором Invite Music, креативным директором группы компаний Black Star, а также сопродюсером лейбла Respect Production в период с 2002 по 2008 год.

Ранее главный акционер и основатель билетного сервиса «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн в интервью НСН подтвердил сделку по продаже 10% билетного оператора VK, не усмотрев в ней каких-либо рисков.

