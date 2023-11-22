Урин: продолжаю работать на посту гендиректора Большого театра

По его словам, никаких официальных сообщений, кроме тех, что обсуждают сейчас социальные сети и СМИ, не было.

Урин уточнил, что сейчас вместе с театром находится на гастролях в Минске.

Он отказался комментировать слухи о смене руководства Большого театра.

«Я ответил на вопрос ровно так, как считаю необходимым ответить», - добавил Владимир Урин.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что дирижер Валерий Гергиев возглавит Большой театр, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



