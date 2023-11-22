Урин: продолжаю работать на посту гендиректора Большого театра
Гендиректор Большого театра России Владимир Урин заявил, что продолжает работать на своей должности, передает ТАСС.
По его словам, никаких официальных сообщений, кроме тех, что обсуждают сейчас социальные сети и СМИ, не было.
Урин уточнил, что сейчас вместе с театром находится на гастролях в Минске.
Он отказался комментировать слухи о смене руководства Большого театра.
«Я ответил на вопрос ровно так, как считаю необходимым ответить», - добавил Владимир Урин.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что дирижер Валерий Гергиев возглавит Большой театр, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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