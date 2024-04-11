Суд: Актер Прилучный задолжал за ЖКХ 58,3 тысячи рублей
Актер Павел Прилучный должен выплатить более 58 тысяч рублей долга за оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с иском компании «Мосэнергосбыт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Головинского суда.
«Мировой судебный участок 67 вынес приказ о взыскании с Прилучного... 58 393.37 рублей", — отметил собеседник агентства, уточнив, что речь идет о жилплощади в городском округе Истра.
Кроме того, Головинский суд рассматривает заявление экс-супруги Прилучного, актрисы Агаты Муцениеце, о взыскании алиментов. Артистка подала иск во второй раз, ранее она отказалась от заявления. Заседания по этому делу проводятся в закрытом режиме, однако известно, что по иску Муцениеце суд ограничил Прилучного в правах на пользование квартирой, а также снял актера с регистрационного учета.
В ноябре прошлого года с Павла Прилучного взыскали 26,5 тысячи рублей в качестве судебных издержек за выселение из московской квартиры Агаты Муцениеце, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Оренбурге уровень реки Урал вырос до 1075 см
- На Украине заявили о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом
- СМИ: Задержан байкер, напавший на полицейских в Подмосковье
- Десант ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровскую косу
- «Ангару-А5» запустили с Восточного с третьей попытки
- Первой женщине-космонавту из Белоруссии присвоили звание героя страны
- Суд: Актер Прилучный задолжал за ЖКХ 58,3 тысячи рублей
- VK Fest 2024 назвал имена участников
- В МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток
- Глава Мордовии: Над регионом сбили два БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru