Суд: Актер Прилучный задолжал за ЖКХ 58,3 тысячи рублей

Актер Павел Прилучный должен выплатить более 58 тысяч рублей долга за оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с иском компании «Мосэнергосбыт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Головинского суда.

«Мировой судебный участок 67 вынес приказ о взыскании с Прилучного... 58 393.37 рублей", — отметил собеседник агентства, уточнив, что речь идет о жилплощади в городском округе Истра.

Кроме того, Головинский суд рассматривает заявление экс-супруги Прилучного, актрисы Агаты Муцениеце, о взыскании алиментов. Артистка подала иск во второй раз, ранее она отказалась от заявления. Заседания по этому делу проводятся в закрытом режиме, однако известно, что по иску Муцениеце суд ограничил Прилучного в правах на пользование квартирой, а также снял актера с регистрационного учета.

В ноябре прошлого года с Павла Прилучного взыскали 26,5 тысячи рублей в качестве судебных издержек за выселение из московской квартиры Агаты Муцениеце, напоминает РЕН ТВ.

