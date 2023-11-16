Эрнст надеется снять вторую часть «Вызова» на Луне
Генеральный директор «Первого канала», продюсер Константин Эрнст заявил, что, возможно, вторая часть фильма «Вызов» будет снята на Луне.
«Первая часть этого проекта была осуществлена. Я думаю, что мы, Клим, с тобой будем еще в том полетном возрасте, чтобы снять вторую часть «Вызова» с Луны»,– сказал Эрнст, обращаясь к режиссеру ленту Климу Шипенко.
Эрнст участвует в четверг, 16 ноября, в сессии «Кино - формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий» на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, передает ТАСС. Мероптиятие проходит с 16 по 18 ноября.
Ранее космонавт Анна Кикина согласилась сняться в возможном продолжении фильма «Вызов».
Космическую драму сняли на борту Международной космической станции. В работе над фильмом участвовали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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