Эрнст надеется снять вторую часть «Вызова» на Луне

«Первая часть этого проекта была осуществлена. Я думаю, что мы, Клим, с тобой будем еще в том полетном возрасте, чтобы снять вторую часть «Вызова» с Луны»,– сказал Эрнст, обращаясь к режиссеру ленту Климу Шипенко.

Эрнст участвует в четверг, 16 ноября, в сессии «Кино - формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий» на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, передает ТАСС. Мероптиятие проходит с 16 по 18 ноября.

Ранее космонавт Анна Кикина согласилась сняться в возможном продолжении фильма «Вызов».

Космическую драму сняли на борту Международной космической станции. В работе над фильмом участвовали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







