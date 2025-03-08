Фильм «Благословите женщину» возглавил рейтинг российских кинолент о женщинах

Также в топ фильмов о женщина вошли такие картины, как «Артистка» Говорухина, «Настя» Георгия Данелии, «Приходи на меня посмотреть» Олега Янковского и Михаила Аграновича.

Рейтинг представлен в честь празднования Международного женского дня. В опросе приняли участие 865 человек.

Ранее лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова заявила в интервью НСН, что Международный женский день – это праздник, который напоминает о приходе весны.

