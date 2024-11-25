«Ностальгия и бренд!»: Россияне соскучились по «душевным» бразильским сериалам

Россияне соскучились по бразильским сериалам, новые истории привлекут зрителей из-за ностальгии и особого бренда этой страны, заявил НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман.

Россия и Бразилия могут до конца 2024 года подписать соглашения о совместном производстве фильмов, сообщил «Ведомостям» бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес. Посол также напомнил, что в конце 1990-ых и начале 2000-х годов бразильские сериалы пользовались большой популярностью в России. В ближайшее время в эфире российских телеканалов могут появиться новые теленовеллы. Мельман отметил, бразильские сериалы – это особая марка.