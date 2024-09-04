Элтон Джон сообщил, что он частично ослеп
4 сентября 202403:34
Британский исполнитель Элтон Джон сообщил в соцсетях, что частично ослеп.
Это произошло из-за перенесённой глазной инфекционной болезни, с которой он боролся минувшим летом. «К сожалению, один глаз может видеть лишь частично», — заявил певец.
Элтон Джон отметил, что выздоравливает, но это «очень медленный процесс», потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к поражённому глазу.
Ранее музыкант заявил, что 34 года живет без алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru