Элтон Джон сообщил, что он частично ослеп

Это произошло из-за перенесённой глазной инфекционной болезни, с которой он боролся минувшим летом. «К сожалению, один глаз может видеть лишь частично», — заявил певец.

Элтон Джон отметил, что выздоравливает, но это «очень медленный процесс», потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к поражённому глазу.

Ранее музыкант заявил, что 34 года живет без алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

