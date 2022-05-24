Дзюба стал кинокритиком и запустил «Дзюбакаст»

Экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, объявивший на днях об уходе из «Зенита», запустил подкаст о кино.

«Дзюбакаст» размещен на площадке «Яндекс. Музыка», в настоящее время там доступно три выпуска.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба заявил об уходе из петербургского клуба

В рамках этого проекта Дзюба обсуждает кино и сериалы в паре с актёром Максимом Лагашкиным.

«Кино, как и футбол, со мной с детства. "Дзюбакаст" это возможность реализовать свое давнее хобби и открыться с новой стороны как для себя, так и для моих фанатов», - рассказал футболист.

По данным СМИ, всего планируется пять эпизодов подкаста. В первых трех Дзюба с коллегой обсудили аниме, вселенные комиксов, популярные сериалы и сюжетные дыры в фильмах о спорте.

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ТЕГИ:ФутболКиноАртем Дзюба
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