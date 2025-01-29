Тимоти Шаламе поправился на 10 килограммов ради роли Боба Дилана

Американский актер Тимоте Шаломе специально поправился на 10 килограммов для съемок фильма, где он играет Боба Дилона, сообщает National Public Radio.

СМИ: Тимоти Шаламе обвинили в ужасном поведении на съемках

По его словам, для того, чтобы сыграть эту роль пришлось сделать всё: измениться в физическом, психологическом и поведенческом планах.

«Даже пришлось набрать вес, потому что на удивление я был худее Боба», — добавил актер.

Шаломе отметил, что готовился к съемкам в этом фильме на протяжении 5 лет, выучив за это время, в том числе, 40 песен культового музыканта. За роль в картине «Боб Дилан. Никому не известный» актер получил номинацию на «Оскар» и британскую премию BAFTA. В мировой прокат лента вышла в конце 2024 года. О том, когда фильм покажут в российских кинотеатрах пока не сообщается.

Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе подписал контракт с Warner Bros, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ОскарФильмСъемкиАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры