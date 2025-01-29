Тимоти Шаламе поправился на 10 килограммов ради роли Боба Дилана

По его словам, для того, чтобы сыграть эту роль пришлось сделать всё: измениться в физическом, психологическом и поведенческом планах.

«Даже пришлось набрать вес, потому что на удивление я был худее Боба», — добавил актер.

Шаломе отметил, что готовился к съемкам в этом фильме на протяжении 5 лет, выучив за это время, в том числе, 40 песен культового музыканта. За роль в картине «Боб Дилан. Никому не известный» актер получил номинацию на «Оскар» и британскую премию BAFTA. В мировой прокат лента вышла в конце 2024 года. О том, когда фильм покажут в российских кинотеатрах пока не сообщается.

Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе подписал контракт с Warner Bros, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

