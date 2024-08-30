«До 180 человек на место»: Золотовицкий рассказал о конкурсе в Школу-студию МХАТ

«В Школу-студию МХАТ был прекрасный набор. Занятия начинаются 2 сентября. В прошлом году мы прекрасно отметили 80-летие Школы-студии. Была чудесная выставка в Манеже на Дмитровке, был замечательный документальный спектакль, посвященный истории Школы-студии, выпустили юбилейную книгу. Мне радостно за первокурсников, волнительно за выпускной курс, как они распределятся. Многие ребята, обучающиеся на курсе художественного руководителя Московского драматического театра имени Пушкина Евгения Писарева, уже участвуют в репертуаре театра Пушкина. Успешность курса определяется процентным отношением работы студентов в театре, в кино. Я с гордостью говорю, что у нас около 90% ребят на всех факультетах трудоустроены», — сказал Золотовицкий.

Собеседник НСН также отметил, что конкурс на актерский факультет в этом году достигал 180 человек на место.

«Большой конкурс был, как и всегда, на актерский факультет (примерно 4500 заявок на 22 бюджетных места плюс еще человека три коммерческих). С одной стороны, хорошо, что у нас маленькая Школа-студия (на 247 студентов 180 преподавателей), с другой стороны, тесновато, хочется больше пространства. Будем стараться, чтобы наши мечты сбылись», — подытожил он.

Ранее театральный критик Ольга Галахова заявила, что в России звездная фамилия зачастую мешает молодым людям поступить в театральные вузы.

