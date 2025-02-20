Дмитрий Певцов вернется в «Ленком» по приглашению нового худрука

В январе Певцов объявил об уходе из «Ленкома», где он проработал 33 года. Артист также рассказал, что его фотографию убрали из фойе театра.

Ранее артист в интервью НСН подтвердил, что готов говорить о возвращении в театр «Ленком Марка Захарова», если его пригласит новый художественный руководитель Владимир Панков.

