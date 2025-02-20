Дмитрий Певцов вернется в «Ленком» по приглашению нового худрука
Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что новый художественный руководитель театра «Ленком» Владимир Панков предложил ему вернуться на сцену театра.
В своем Telegram-канале Певцов сообщил, что его возвращение будет связано с участием в спектакле «Юнона и Авось», а затем — в других постановках под руководством Панкова.
В январе Певцов объявил об уходе из «Ленкома», где он проработал 33 года. Артист также рассказал, что его фотографию убрали из фойе театра.
Ранее артист в интервью НСН подтвердил, что готов говорить о возвращении в театр «Ленком Марка Захарова», если его пригласит новый художественный руководитель Владимир Панков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru