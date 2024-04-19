Директор Успенской опроверг информацию об ухудшении ее самочувствия
19 апреля 202422:18
Директор певицы Любови Успенский Дмитрий Макаров прокомментировал сообщения в СМИ об ухудшении ее самочувствия.
Макаров назвал информацию о проблемах со здоровьем у певицы фейком. Он призвал не обращать внимание на подобные сообщения.
«Кто-то решил поприкалываться», - цитирует директора исполнительницы РИА Новости.
В пятницу Telegram-канал «112» написал, что Успенская обратилась к врачам в связи с ухудшением самочувствия. Якобы певица жаловалась на боли в сердце, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru