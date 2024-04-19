Директор Успенской опроверг информацию об ухудшении ее самочувствия

Макаров назвал информацию о проблемах со здоровьем у певицы фейком. Он призвал не обращать внимание на подобные сообщения.

«Кто-то решил поприкалываться», - цитирует директора исполнительницы РИА Новости.

В пятницу Telegram-канал «112» написал, что Успенская обратилась к врачам в связи с ухудшением самочувствия. Якобы певица жаловалась на боли в сердце, отмечает «Радиоточка НСН».

