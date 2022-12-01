«Никакой депрессии нет!»: Драпеко о влиянии хип-хопа на настроение россиян

Депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с НСН не согласилась с утверждением губернатора Курганской области Вадима Шумкова о том, что о западная музыка и культура вызывают у россиян депрессию.

В российском обществе сегодня вообще нет упаднических настроений, и тем более, это не может быть связано с влиянием на людей западных культурных веяний и трендов, заявила НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале написал, что увлечение россиян «квазикультурной пошлятиной» и недооценка отечественной культуры приводит к депрессиям и суицидам.

«Я не согласна с тем, что сейчас вообще в обществе много таких настроений. Как раз никакой депрессии нет: люди работают, люди собираются с силами, помогают друг другу, кто чем может. И даже спорить с такими утверждениями не буду, потому, что этого просто нет! А может быть сам губернатор не любит такую музыку? Так это его частное дело», – справедливо заметила Драпеко.

В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры

Говоря о том, как прививать культуру к историческим корням и родным традициям в молодёжной среде, парламентарий успокоила читателей НСН.

«Те дети, которые ходят в детские сады и в школы, они замечательно получают эту информацию. И кроме того, у нас в стране есть специальные уроки и музыкального, и художественного образования. Есть целая сеть школ и кружков эстетического воспитания. А сегодня мы выделили большие федеральные деньги на возрождение всех подобных учреждений на сельской территории в малых городах и поселениях с численностью до 300 тысяч человек», – напомнила зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко.

Ранее в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" Драпеко предложила Тимати отправиться на фронт добровольцем.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:МузыкаКультураГубернаторДепутат
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры