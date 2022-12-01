«Никакой депрессии нет!»: Драпеко о влиянии хип-хопа на настроение россиян

В российском обществе сегодня вообще нет упаднических настроений, и тем более, это не может быть связано с влиянием на людей западных культурных веяний и трендов, заявила НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале написал, что увлечение россиян «квазикультурной пошлятиной» и недооценка отечественной культуры приводит к депрессиям и суицидам.

«Я не согласна с тем, что сейчас вообще в обществе много таких настроений. Как раз никакой депрессии нет: люди работают, люди собираются с силами, помогают друг другу, кто чем может. И даже спорить с такими утверждениями не буду, потому, что этого просто нет! А может быть сам губернатор не любит такую музыку? Так это его частное дело», – справедливо заметила Драпеко.