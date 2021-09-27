Был смелым и умел помогать. Кинокритик о «разном» Кирилле Разлогове
Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, каким был его друг и коллега Кирилл Разлогов.
В Москве на 76 году жизни умер Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов. Он скончался в воскресенье, 26 сентября из-за проблем с сердцем.
Человек, который любил кино – так охарактеризовал его друг и коллега, кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«В Кирилле удивительно сочеталось умение найти общий язык со всеми. Он находил язык с наиболее радикальными и наиболее консервативными членами гильдии. Он любил и абсолютно консервативное, и абсолютно радикальное кино. И он всегда помогал. К нему всегда можно было обратиться с любой просьбой, и даже, казалось, какие-то невозможные вещи Кирилл всегда делал. Невыразимо горько и больно», - отреагировал Шнейдеров на утрату.
Разлогов действительно был столь разносторонен. В интервью «Радиоточке НСН» он признавался в любви к «попсовой» «Матрице», а в своей программе «Культ кино» на телеканале «Культура» рассказывал зрителю о картинах Висконти, Дзефирелли, Бертоллуччи. И, конечно, о французских режиссерах: Годаре, Трюффо, Мале.
Зарубежное кино он знал как никто другой. Еще в юношестве он жил во Франции, где его отец служил дипломатом. С переводов и начался его путь в кино. Затем было поступление на отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, чтение лекций студентам Высших курсов сценаристов и режиссеров и ВГИКа, защита кандидатской диссертации на тему «Проблемы формирования выразительных средств игрового кино (1895-1917)», а затем и докторской - по теме «Кинопроцесс в современном буржуазном обществе». С 1989 по 2013 год Разлогов занимал пост директора Российского института культурологии, а с 1999 (с небольшим перерывом в два года с 2006 по 2008) был программным директором Московского кинофестиваля.
В выборе фильмов на ММКФ он был очень смел, иногда даже излишне, как считали некоторые. Но, даже несмотря на давление общества и правоохранителей, Разлогов не боялся брать в программу скандальные и провокационные фильмы.
«Всегда хорошо, когда есть реакция в СМИ, иногда она чрезмерно бурная, иногда сходят с ума, иногда обращаются в КГБ и высшие инстанции. Обычно со мной вежливо беседуют люди из этой организации, я им вежливо объясняю, что главный критерий показа картины – это ее художественное качество, а темы могут быть самые разные», - заявлял он «Радиоточке НСН».
Он намеренно пытался раздвинуть рамки восприятия кино, о чем рассказывал в интервью «Приморской газете».
«У французского поэта Жана Кокто есть фраза, которую я очень люблю: «Когда ты занимаешься искусством, всегда надо показывать, в какой степени можно заходить за грань дозволенного». И вот ты опытным путем определяешь, к чему общество готово, и постепенно идешь дальше, дальше и дальше», - объяснил Разлогов.
В этом он видел свое предназначение – «раскрывать новые перспективы искусства, новые культуры и новые территории».
Разлогов ушел в воскресенье, но еще в субботу он давал интервью «Радиоточке НСН», сетуя на скуку прошедшего «Кинотавра» из-за перевода фестиваля в онлайн-формат. Он был постоянным спикером «Радиоточки», именно нам он дал, вероятно, свое последнее интервью.
Редакция «Национальной службы новостей» выражает родным и близким Разлогова искренние соболезнования.
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