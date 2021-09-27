Был смелым и умел помогать. Кинокритик о «разном» Кирилле Разлогове

Зарубежное кино он знал как никто другой. Еще в юношестве он жил во Франции, где его отец служил дипломатом. С переводов и начался его путь в кино. Затем было поступление на отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, чтение лекций студентам Высших курсов сценаристов и режиссеров и ВГИКа, защита кандидатской диссертации на тему «Проблемы формирования выразительных средств игрового кино (1895-1917)», а затем и докторской - по теме «Кинопроцесс в современном буржуазном обществе». С 1989 по 2013 год Разлогов занимал пост директора Российского института культурологии, а с 1999 (с небольшим перерывом в два года с 2006 по 2008) был программным директором Московского кинофестиваля.

В выборе фильмов на ММКФ он был очень смел, иногда даже излишне, как считали некоторые. Но, даже несмотря на давление общества и правоохранителей, Разлогов не боялся брать в программу скандальные и провокационные фильмы.

«Всегда хорошо, когда есть реакция в СМИ, иногда она чрезмерно бурная, иногда сходят с ума, иногда обращаются в КГБ и высшие инстанции. Обычно со мной вежливо беседуют люди из этой организации, я им вежливо объясняю, что главный критерий показа картины – это ее художественное качество, а темы могут быть самые разные», - заявлял он «Радиоточке НСН».

Он намеренно пытался раздвинуть рамки восприятия кино, о чем рассказывал в интервью «Приморской газете».

«У французского поэта Жана Кокто есть фраза, которую я очень люблю: «Когда ты занимаешься искусством, всегда надо показывать, в какой степени можно заходить за грань дозволенного». И вот ты опытным путем определяешь, к чему общество готово, и постепенно идешь дальше, дальше и дальше», - объяснил Разлогов.

В этом он видел свое предназначение – «раскрывать новые перспективы искусства, новые культуры и новые территории».

Разлогов ушел в воскресенье, но еще в субботу он давал интервью «Радиоточке НСН», сетуя на скуку прошедшего «Кинотавра» из-за перевода фестиваля в онлайн-формат. Он был постоянным спикером «Радиоточки», именно нам он дал, вероятно, свое последнее интервью.

Редакция «Национальной службы новостей» выражает родным и близким Разлогова искренние соболезнования.

