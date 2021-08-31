Бузова в «Чудесном грузине» снова выйдет на сцену МХАТ им. Горького

Спектакль под названием «Чудесный грузин» с участием телеведущей, певицы Ольги Бузовой не будет снят с афиши театра МХАТ им. М. Горького. Об этом заявил художественный руководитель Эдуард Бояков на сборе труппы после лета.

По словам худрука, он очень доволен данной постановкой, которая может стать, по его мнению «потенциальной удачей». Пока же, над спектаклем предстоит серьезно поработать, дотянуть, отметил Бояков. Он уточнил что после «доводки» «Чудесный грузин» будет сыгран в ноябре.

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МХАТ им. М. Горького 11 июня представил премьеру спектакля об Иосифе Сталине в постановке Ренаты Сотириади. Второстепенную роль певицы Бэллы Шанталь исполнила Бузова. Как признал худрук, МХАТ имени Горького, благодаря выходу на сцену поп-дивы «хайпанул».

Вместе с тем, по мнению Боякова, дело не столько в Бузовой в плане неоднозначной реакции на постановку. По его словам, российское общество до сих пор не готово к серьезному, глубокому разговору о Сталине.

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Фото: facebook.com/buzovaolga
ТЕГИ:СпектакльМХАТОльга Бузова
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