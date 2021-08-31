Бузова в «Чудесном грузине» снова выйдет на сцену МХАТ им. Горького

Спектакль под названием «Чудесный грузин» с участием телеведущей, певицы Ольги Бузовой не будет снят с афиши театра МХАТ им. М. Горького. Об этом заявил художественный руководитель Эдуард Бояков на сборе труппы после лета.

По словам худрука, он очень доволен данной постановкой, которая может стать, по его мнению «потенциальной удачей». Пока же, над спектаклем предстоит серьезно поработать, дотянуть, отметил Бояков. Он уточнил что после «доводки» «Чудесный грузин» будет сыгран в ноябре.