Бузова сообщила, что из-за стресса потеряла голос

Артистке пришлось вызвать врача из-за сильного стресса. По словам самой Бузовой, она уснула под капельницей, а в это время на ее телефон буквально обрушились сообщения от фанатов и близких. «Мои хорошие, все нормально. Вы знаете, что, когда я испытываю какой-то стресс, я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос. А мне голос нужен вообще по жизни, особенно завтра, потому, что завтра мы играем спектакль», — отметила исполнительница.

После капельницы Бузова отправилась на выступление в Киров.

Ранее Бузова определилась с очередной мечтой. Теперь она хочет спеть гимн России на любом из больших событий, на Чемпионате мира, Олимпиаде или даже Параде Победы. Об этом артистка написала в своем Instagram.

