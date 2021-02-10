Бузова хочет исполнить гимн России на Параде Победы
Певица Ольга Бузова определилась с очередной мечтой. Теперь она хочет спеть гимн России на любом из больших событий, на Чемпионате мира, Олимпиаде или даже Параде Победы. Об этом артистка написала в своем Instagram.
«Мы самодостаточная и независимая страна, стали такой за последние 20 лет, а нас пытаются обратно вернуть в период пресмыкательства, долгов и зависти всему иностранному, давят морально», - отметила Бузова.
Недавно у певицы вышла новая песня под название «Грустный трек», а также в СМИ активно обсуждается ее разрыв с блогером Давой Манукяном.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru