«Неадекватное» состояние Бузовой объяснили жарой

Организаторы фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде сообщили, что причинами странного поведения Ольги Бузовой стали недавно перенесенная операция и жара, пишет «Газета.ру».

Волгоградцы возмутились «неадекватным» состоянием Бузовой на концерте

Организаторы сослались на слова певицы, которая заявила, что прилетела на концерт после перенесенной операции. Также Бузова пожаловалась на жару. «Тем не менее, артистка провела полностью всю свою программу», отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что жители Волгограда остались недовольны поведением российской певицы.

Когда артистка вышла к зрителям, то нецензурно выругалась в микрофон. «Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — сказала Бузова

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ФОТО: Instagram / Ольга Бузова
ТЕГИ:КонцертОльга Бузова
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