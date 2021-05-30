Волгоградцы возмутились «неадекватным» состоянием Бузовой на концерте
Жители Волгограда остались недовольны поведением российской певицы Ольги Бузовой, которая выступила на фестивале ParkSeason Fest, пишет портал «Блокнот».
Исполнительница начала концерт на час позже объявленного времени. Когда артистка вышла к зрителям, то нецензурно выругалась в микрофон. «Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — сказала Бузова. Она исполнила три песни, после чего покинула сцену. Подтанцовка при этом продолжила выступление без певицы.
После этого она продолжила неразборчиво говорить в микрофон из-за кулис. На сцену она вновь вернулась через несколько минут в другом костюме. Во время выступления она показала зрителям средний палец.
Многие горожане назвали выступление Бузовой неадекватным. «У нее заплетался язык, люди рядом со мной стоят в недоумении», — сообщил один из зрителей.
В начале мая Ольга Бузова выписана из больницы после операции. Певица диагноз не раскрывает. Была ли клиника просто хайпом, например, для продажи билетов на концерт, о котором Бузова заговорила в своем Instagram, сообщила консультант по личному бренду, руководитель PR-агентства Sashurina Premium Brands Solutions Саша Сашурина.
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