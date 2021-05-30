Волгоградцы возмутились «неадекватным» состоянием Бузовой на концерте

Жители Волгограда остались недовольны поведением российской певицы Ольги Бузовой, которая выступила на фестивале ParkSeason Fest, пишет портал «Блокнот».

Бузова рассказала о своем состоянии в больнице

Исполнительница начала концерт на час позже объявленного времени. Когда артистка вышла к зрителям, то нецензурно выругалась в микрофон. «Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — сказала Бузова. Она исполнила три песни, после чего покинула сцену. Подтанцовка при этом продолжила выступление без певицы.

После этого она продолжила неразборчиво говорить в микрофон из-за кулис. На сцену она вновь вернулась через несколько минут в другом костюме. Во время выступления она показала зрителям средний палец.

Многие горожане назвали выступление Бузовой неадекватным. «У нее заплетался язык, люди рядом со мной стоят в недоумении», — сообщил один из зрителей.

В начале мая Ольга Бузова выписана из больницы после операции. Певица диагноз не раскрывает. Была ли клиника просто хайпом, например, для продажи билетов на концерт, о котором Бузова заговорила в своем Instagram, сообщила консультант по личному бренду, руководитель PR-агентства Sashurina Premium Brands Solutions Саша Сашурина.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПевецКонцертОльга Бузова
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